Количество преступлений в Красноярском крае снизилось на 3,7%

Так, в 2024 году на территории региона было совершено 48 208 преступлений, что на 3,7% или 1,8 тысячи преступлений меньше, чем в 2023 году. В Красноярске количество преступлений стало меньше на 2,4%. Антилидером в рейтинге по районам Красноярска оказался Советский. В нем совершено 6 992 противоправных деяния. На втором месте — Октябрьский район, на третьем — Ленинский. Меньше всего преступлений было совершено в Железнодорожном районе.
В 2024 году в регионе наблюдается снижение количества серьезных преступлений, таких как убийства, нанесения тяжкого вреда здоровью, изнасилования, кражи, грабежи, разбои.
Основную долю преступлений в крае (70%) составляют деяния небольшой и средней тяжести. Треть случаев приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем отмечено увеличение числа мошенничеств (+0,1%) и хулиганств (+44,4%).
Число преступлений в общественных местах снизилось на 12,6% (10 389 случаев), в том числе на улицах — на 12,8% (6 064 случая). Однако количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выросло на 26,7% и составило 5 232 случая.
Процент возмещения ущерба по расследованным преступлениям составил 63,4%, что ниже на 22,1% по сравнению с 2023 годом. Общая сумма возмещенного ущерба превысила 3,5 млрд рублей.
Число ДТП со смертельным исходом выросло на 0,9% и составило 111 случаев.