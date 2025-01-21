Количество преступлений в Красноярском крае снизилось на 3,7%

Так, в 2024 году на территории региона было совершено 48 208 преступлений, что на 3,7% или 1,8 тысячи преступлений меньше, чем в 2023 году. В Красноярске количество преступлений стало меньше на 2,4%. Антилидером в рейтинге по районам Красноярска оказался Советский. В нем совершено 6 992 противоправных деяния. На втором месте — Октябрьский район, на третьем — Ленинский. Меньше всего преступлений было совершено в Железнодорожном районе.