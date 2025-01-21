Водители возглавили топ-20 самых востребованных специалистов в Омской области

Самыми востребованными специалистами в Омской области по итогам 2024 года оказались водители. На рынке труда было более 9,9 тыс. предложений о такой работе. Топ-20 вакансий с самым большим спросом со стороны работодателей назвали аналитики hh.ru.
Второе место по востребованности в Омской области заняли продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для представителей этих профессий в регионе были открыты 8,5 тыс. вакансий. Тройку наиболее востребованных специалистов замыкали менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (7,4 тыс. вакансий).
При этом в целом по России топ-3 был идентичен. Только первое место досталось менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами, а водителям — третье. Продавцы и кассиры также занимали второе место, как и в Омской области.
Топ-10 специалистов, на которых наблюдался высокий спрос в Омской области, пополнили разнорабочие (5,3 тыс. вакансий), машинисты, повара, пекари и кондитеры (по 4,3 тыс.), курьеры (3,6 тыс.), врачи (3,5 тыс.), бухгалтеры (3,2 тыс.) и сварщики (2,7 тыс.).
Далее в числе наиболее востребованных кадров следуют: электромонтажники, операторы кол-центра и специалисты контактного центра (по 2,7 тыс. вакансий), слесари, сантехники (2,5 тыс.), кладовщики (2,3 тыс.), упаковщики, комплектовщики (2,2 тыс.), инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики (2,1 тыс.), инженеры ПТО, инженеры-сметчики (2 тыс.), монтажники (1,9 тыс.), прорабы, мастера СМР и уборщики (по 1,8 тыс.).
Самый низкий спрос в Омской области в 2024 году наблюдался на таких специалистов, как гейм-дизайнеры. Работодатели открыли менее десяти вакансий в регионе за весь год.
Ранее мы сообщали, что число официально безработных омичей увеличилось на 25%. Активно ищут работу порядка 27 тысяч жителей региона.