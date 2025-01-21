Как меняет рынок труда человеческая мобильность

Совсем ведь не редкая история, когда человек на время выпал из строя, уволился, а поиск новой работы в своей сфере с приемлемыми условиями затянулся. Услышал товарищ, что курьеры сейчас зашибают больше ста тысяч, решил тоже побегать с сумкой в перерывах между собеседованиями. Понял, что обещанных заработков у волков, которых кормят ноги, нет, что больше сотни только волки на колесах заколачивают, но им при этом никто не компенсирует расходы на бензин, и стал бедолага бегать энергичнее… по собеседованиям. И нашел в конце концов что-то сносное если не в прежней своей области, то хотя бы в смежной. Тут вроде не новая жизнь, а счастливое возвращение к прежней.