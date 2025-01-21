В Беларуси изменили перечень зимовальных ям

«Зимовальная яма — участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. Для предотвращения массового вылова рыбы и сохранения ее популяции в период зимовки с 1 октября по 15 апреля в нашей стране введен запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах, перечень которых с указанием их координат и границ утвержден постановлением Минсельхозпрода и НАН Беларуси от 15 марта 2023 года № 34/2», — рассказали в министерстве.