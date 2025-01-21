В Беларуси изменили перечень зимовальных ям

«Зимовальная яма — участок водоема, где рыбы пережидают холода в зимнее время. Для предотвращения массового вылова рыбы и сохранения ее популяции в период зимовки с 1 октября по 15 апреля в нашей стране введен запрет на любительский и промысловый лов на зимовальных ямах, перечень которых с указанием их координат и границ утвержден постановлением Минсельхозпрода и НАН Беларуси от 15 марта 2023 года № 34/2», — рассказали в министерстве.
Места расположения зимовальных ям определены во всех областях страны. В Брестской — на реках Мухавец и Припять в Брестском, Жабинковском, Кобринском, Лунинецком, Столинском и Пинском районах, в Витебской области, где протекают Западная Двина и Днепр, расположены озера Богинское, Дривяты и Неспиш, — в Бешенковичском, Браславском, Витебском, Дубровенском, Миорском, Оршанском, Полоцком и Шумилинском районах.
Есть зимовальные ямы в Гомельской области на реках Днепр, Сож, Припять и Березина в Брагинском, Ветковском, Гомельском, Житковичском, Жлобинском, Речицком, Кормянском, Лоевском, Мозырском, Петриковском, Рогачевском, Светлогорском и Чечерском районах.
В Гродненской области в Гродненском, Ивьевском, Кореличском, Лидском, Мостовском, Новогрудском, Островецком, Сморгонском, Щучинском районах зимовальные ямы определены на реках Неман, Вилия и Страча. В Минской области — на реке Березина, водохранилище Любанское, озерах Баторино, Мядель, Мястро в Березинском, Борисовском, Любанском и Мядельском районах, а в Могилевской, где протекают реки Березина, Сож и Днепр, расположено водохранилище Чигиринское, — в Бобруйском, Быховском, Кировском, Кричевском, Могилевском, Осиповичском, Славгородском и Чериковском районах.
Так, за добычу рыбы на зимовальных ямах с 1 октября по 15 апреля, а также за покушение на такую добычу предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, для индивидуального предпринимателя — от 20 до 100 базовых величин, а для юридического лица — от 100 до 500 базовых величин.