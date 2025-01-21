Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблему с раздельным сбором мусора обсудили в мэрии Новосибирска

Порой в контейнеры для вторсырья сбрасывают всё подряд.

Источник: Мэрия Новосибирска

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили вопрос раздельного сбора мусора. Регоператор АО «Спецавтохозяйство» продолжает установку контейнеров для вторсырья, однако нередко в них скидывают всё подряд. Об этом рассказал мэр города.

Максим Кудрявцев отметил, что работа по замене старых контейнеров на синие баки продолжается с октября 2024 года. Их можно узнать по специальным наклейкам.

«В городе уже установлено более тысячи таких контейнеров. Однако 27 пришлось демонтировать — ёмкости использовались как обычные мусорные баки», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Данную проблему планируют стабилизировать к марту 2025-го.

ЖКХ