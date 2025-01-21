Проблему с раздельным сбором мусора обсудили в мэрии Новосибирска

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили вопрос раздельного сбора мусора. Регоператор АО «Спецавтохозяйство» продолжает установку контейнеров для вторсырья, однако нередко в них скидывают всё подряд. Об этом рассказал мэр города.