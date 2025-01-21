Проблему с раздельным сбором мусора обсудили в мэрии Новосибирска

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска обсудили вопрос раздельного сбора мусора. Регоператор АО «Спецавтохозяйство» продолжает установку контейнеров для вторсырья, однако нередко в них скидывают всё подряд. Об этом рассказал мэр города.
Максим Кудрявцев отметил, что работа по замене старых контейнеров на синие баки продолжается с октября 2024 года. Их можно узнать по специальным наклейкам.
«В городе уже установлено более тысячи таких контейнеров. Однако 27 пришлось демонтировать — ёмкости использовались как обычные мусорные баки», — написал мэр в своём Telegram-канале.
Данную проблему планируют стабилизировать к марту 2025-го.