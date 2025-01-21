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Казанский «Ак Барс» из-за поломки самолета не мог вылететь из Красноярска

Игроки возвращались в столицу Татарстана после заключительного матча.

Источник: Комсомольская правда

Казанский «Ак Барс» из-за поломки самолета не мог вылететь из Красноярска. Игроки возвращались в столицу Татарстана после заключительного матча на Дальнем Востоке против «Адмирала».

Накануне вечером казанская команда вылетела из Владивостока. Ожидалась плановая дозаправка в Красноярске. Позже выяснилось, что у самолета имеются поломки. В связи с этим рейс задержали на шесть часов.

«Ак Барсу» оперативно поменяли борт. Команда готовилась вылететь около 8:30. Матч с «Адмиралом» завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев. В следующей игре 24 января казанцы сыграют дома с «Сибирью», сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в домашнем матче КХЛ. Гости были сильнее 3:1.