Новые автобусы запустили между Актобе и Алгой

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, маршрутное сообщение Актобе — Алга — Актобе обновлено. Если ранее на этом маршруте курсировали 6 автобусов «ПАЗ», то сейчас они заменены на 2 транспорта марки Ford Transit и 1 Next Gazelle.
В первой половине 2025 года планируется дополнительно выпустить на рейс 2 современных автобуса марки Yutong для улучшения пассажирских перевозок.
В настоящее время индивидуальный предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, оформляет соответствующий договор с «Фондом развития предпринимательства».
Стоимость проезда останется на уровне 400 тенге. С февраля количество рейсов будет увеличено с 8 до 10 в день.
Кроме того, для создания комфортных условий для пассажиров в городе Алга планируется строительство 4 дополнительных отапливаемых остановочных павильонов.