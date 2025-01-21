Новые автобусы запустили между Актобе и Алгой

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, маршрутное сообщение Актобе — Алга — Актобе обновлено. Если ранее на этом маршруте курсировали 6 автобусов «ПАЗ», то сейчас они заменены на 2 транспорта марки Ford Transit и 1 Next Gazelle.