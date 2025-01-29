Россиянам рассказали, как аннулировать непрошеный кредит от микрозаймов

Микрофинансовые организации (МФО) используют утекшие персональные данные граждан для самостоятельного оформления кредитов без участия клиентов. Спустя время МФО начинают требовать от жертв возмещения долга с процентами. О способах защиты от этой мошеннической схемы «Газете.Ru» рассказал директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.
По словам Музалевского, недобросовестные МФО начали выдавать гражданам непрошеные кредиты еще в период пандемии COVID-19, когда была введена практика оформления займов без физического присутствия клиентов. Он также предупредил, что данная проблема остается актуальной по сей день.
«Это довольно просто, поскольку паспортные данные и другие персональные данные сегодня легко найти в открытых базах данных в интернете», — сказал эксперт.
Об актуальности схемы свидетельствует также случай мошенничества, произошедший с близким одного из сотрудников «Газеты.Ru» — 8 января 2025 года на счет этого человека были зачислены 16 000 ₽ от известного сервиса микрозаймов. Жертва мошенничества никогда не посещала ни физические отделения кредитной организации, ни ее сайт.
«Для оформления договора микрозайма достаточно простой цифровой подписи, в качестве которой может выступать код из SMS. Подтверждение стало обязательным недавно, раньше для оформления договора достаточно было паспортных данных. С ними недобросовестные МФО и оформляли бумаги. Сейчас они поступают похожим образом, но уже вынуждены искать предлоги, чтобы добыть у граждан подтверждение из SMS», — сказал Музалевский.
По его словам, МФО выманивают SMS-коды путем обмана. Например, предлагают человеку исключить его из базы должников. Для подтверждения процедуры запрашивается код из SMS, который на самом деле нужен для подтверждения выдачи кредита.
Эксперт добавил, что, если на человека оформили непрошеный кредит, первым делом нужно написать заявление в МФО о его отмене. Следом необходимо подать заявление в полицию и написать обращение в Центробанк с просьбой провести проверку законности выдачи данного микрокредита.
«Несмотря на выполнение перечисленных выше процедур, МФО может продолжить требовать вернуть долг. Особенно если все формальности выдачи кредита вроде подтверждения по SMS были соблюдены в соответствии с законом. В таком случае жертве придется доказывать свою невиновность в суде», — сказал эксперт.