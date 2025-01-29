Россиянам рассказали, как аннулировать непрошеный кредит от микрозаймов

«Для оформления договора микрозайма достаточно простой цифровой подписи, в качестве которой может выступать код из SMS. Подтверждение стало обязательным недавно, раньше для оформления договора достаточно было паспортных данных. С ними недобросовестные МФО и оформляли бумаги. Сейчас они поступают похожим образом, но уже вынуждены искать предлоги, чтобы добыть у граждан подтверждение из SMS», — сказал Музалевский.