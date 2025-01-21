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Школьников перевели на удаленку в двух регионах Казахстана

Учащихся второй смены перевели на удаленку в двух регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -10° 2 м/с 57% 773 мм рт. ст. -3°
Источник: depositphotos.com

Павлодарская область

В Экибастузе из-за погодных условий занятия учащихся 0−4 классов второй смены перевели на онлайн. В Павлодарской области 21 января действует штормовое предупреждение в связи с низовой метелью и ветром с порывами до 15−20 метров в секунду.

22 января в регионе прогнозируются сильный снег, метель, на юге, востоке Павлодарской области временами порывы могут достигать 23−28 метров в секунду.

Костанайская область

В связи с погодными условиями 21 января занятия второй смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.

В Костанайской области 21 января сельские школы из-за метели также переходят на дистанционное обучение. В Житикаринском районе за парты не сядут ученики 1−11-х классов. В этом районе области усилился ветер, метель. В Мендыкаринском районе и в южных районах области занятия для учащихся второй смены также перевели в онлайн-формат.

образование