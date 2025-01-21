Школьников перевели на удаленку в двух регионах Казахстана

В Костанайской области 21 января сельские школы из-за метели также переходят на дистанционное обучение. В Житикаринском районе за парты не сядут ученики 1−11-х классов. В этом районе области усилился ветер, метель. В Мендыкаринском районе и в южных районах области занятия для учащихся второй смены также перевели в онлайн-формат.