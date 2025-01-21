Школьников перевели на удаленку в двух регионах Казахстана

Павлодарская область
В Экибастузе из-за погодных условий занятия учащихся 0−4 классов второй смены перевели на онлайн. В Павлодарской области 21 января действует штормовое предупреждение в связи с низовой метелью и ветром с порывами до 15−20 метров в секунду.
22 января в регионе прогнозируются сильный снег, метель, на юге, востоке Павлодарской области временами порывы могут достигать 23−28 метров в секунду.
Костанайская область
В связи с погодными условиями 21 января занятия второй смены в школах Костаная переводятся на дистанционный формат обучения.
В Костанайской области 21 января сельские школы из-за метели также переходят на дистанционное обучение. В Житикаринском районе за парты не сядут ученики 1−11-х классов. В этом районе области усилился ветер, метель. В Мендыкаринском районе и в южных районах области занятия для учащихся второй смены также перевели в онлайн-формат.