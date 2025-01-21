«Пыталась снять со стены и нажала на спусковой крючок». Под Барановичами женщина случайно прострелила руку из винтовки, которую купила на маркетплейсе

Говорится, что в милицию из больницы поступила информация о том, что к ним со сквозным ранением кисти руки была доставлена 31-летняя жительница Барановичского района. Милиционеры смогли установить, что пострадавшая пыталась снять висевшую на стене винтовку и случайно нажала на спусковой крючок.