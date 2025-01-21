«Пыталась снять со стены и нажала на спусковой крючок». Под Барановичами женщина случайно прострелила руку из винтовки, которую купила на маркетплейсе

Под Барановичами женщина прострелила руку из винтовки, купленной на маркетплейсе. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Говорится, что в милицию из больницы поступила информация о том, что к ним со сквозным ранением кисти руки была доставлена 31-летняя жительница Барановичского района. Милиционеры смогли установить, что пострадавшая пыталась снять висевшую на стене винтовку и случайно нажала на спусковой крючок.
«В результате произошедшего выстрела была пробита рука хозяйки пневматики», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что винтовка была направлена на экспертизу. Из заключения эксперта следует, что пневматическая винтовка была изготовлена заводским способом, она относится к конструктивно сходным с пневматическим оружием изделиям. Подчеркивается, что указанное оружие пригодно для стрельбы.
Под Барановичами женщина прострелила руку из винтовки, купленной на маркетплейсе. Фото: sudexpert.gov.by.
Выяснилось, что данную винтовку женщина приобрела на маркетплейсе. Пострадавшая не предполагала, что она может представлять опасность.
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