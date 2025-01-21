Минэнерго планирует газифицировать 40 населенных пунктов в Беларуси в 2025 году. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.
В сообщении говорится, что в 2025 протяженность сетей природного газа в стране увеличится на 700 километров. В пресс-службе обратили внимание на то, что запланирована газификация 40 населенных пунктов, а также около 10 000 домовладений.
В Минэнерго уточнили, что сейчас общая протяженность газовых сетей в Беларуси больше 68 000 километров. Сказано, что природным газом были газифицированы все 115 городов, 118 райцентров, 85 городских, рабочих, курортных поселков, а также более 3,7 тысячи сельских населенных пунктов, агрогородков. Отмечается, что в 2024 году белорусским потребителям было поставлено 17 миллиардов кубометров природного газа.
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