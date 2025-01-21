Минэнерго планирует газифицировать 40 населенных пунктов в Беларуси в 2025 году

В Минэнерго уточнили, что сейчас общая протяженность газовых сетей в Беларуси больше 68 000 километров. Сказано, что природным газом были газифицированы все 115 городов, 118 райцентров, 85 городских, рабочих, курортных поселков, а также более 3,7 тысячи сельских населенных пунктов, агрогородков. Отмечается, что в 2024 году белорусским потребителям было поставлено 17 миллиардов кубометров природного газа.