Каток в парке Сергея Лазо во Владивостоке возобновляет работу в прежнем режиме

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Бесплатный прокат коньков будет доступен для посетителей с 10:00 до 18:00. такой режим работы рассчитан на морозную погоду. В случае потепления график будет скорректирован, работа катка может быть приостановлена.