Каток в парке Сергея Лазо во Владивостоке возобновляет работу в прежнем режиме

Каток в парке имени Сергея Лазо во Владивостоке возобновляет свою работу в прежнем режиме. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
В дальневосточную столицу вернулась морозная погода, чему особенно обрадовались любители коньков.
Вечером 21 января на катке в парке имени Сергея Лазо обновят ледовое покрытие, и уже утром следующего дня он сможет встречать гостей.
Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Бесплатный прокат коньков будет доступен для посетителей с 10:00 до 18:00. такой режим работы рассчитан на морозную погоду. В случае потепления график будет скорректирован, работа катка может быть приостановлена.
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