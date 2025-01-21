Главных продавцов фальсификата наказали в Ростовской области

По словам специалиста, в 2024 году в лабораториях Россельхознадзора проверили больше 670 проб. Оказалось, что 56 отобранных образцов (8,3%) не соответствовали основным нормам. В частности, при отборе 29 проб молочной и мясной продукции было выявлено 18 несоответствий, то есть 62% от всего проверенного товара указанного типа.