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Главных продавцов фальсификата наказали в Ростовской области

Несколько компаний и предпринимателей Дона поймали на распространении фальсификата.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с помощью системы «Хорриот» поймали производителей пищевого фальсификата, предназначенного для социально значимых учреждений. Об этом рассказал руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Владислав Шичанин.

По словам специалиста, в 2024 году в лабораториях Россельхознадзора проверили больше 670 проб. Оказалось, что 56 отобранных образцов (8,3%) не соответствовали основным нормам. В частности, при отборе 29 проб молочной и мясной продукции было выявлено 18 несоответствий, то есть 62% от всего проверенного товара указанного типа.

Выяснилось, что молочный фальсификат распространяли девять организаций — несколько компаний и индивидуальные предприниматели. Все площадки в итоге попали под внеплановую проверку.

Представители надзорного ведомства завели 22 административных дела, было выдано 119 предостережений, аннулировали 207 декларации о соответствии молочной продукции. Кроме этого, информацию о нарушителях передали в прокуратуру, МВД, ФСБ, ФНС, УФАС и Роспотребнадзор.

После принятых мер четыре организации по производству молочной продукции прекратили свою деятельность.