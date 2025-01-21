Главных продавцов фальсификата наказали в Ростовской области

В Ростовской области с помощью системы «Хорриот» поймали производителей пищевого фальсификата, предназначенного для социально значимых учреждений. Об этом рассказал руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Владислав Шичанин.
По словам специалиста, в 2024 году в лабораториях Россельхознадзора проверили больше 670 проб. Оказалось, что 56 отобранных образцов (8,3%) не соответствовали основным нормам. В частности, при отборе 29 проб молочной и мясной продукции было выявлено 18 несоответствий, то есть 62% от всего проверенного товара указанного типа.
Выяснилось, что молочный фальсификат распространяли девять организаций — несколько компаний и индивидуальные предприниматели. Все площадки в итоге попали под внеплановую проверку.
Представители надзорного ведомства завели 22 административных дела, было выдано 119 предостережений, аннулировали 207 декларации о соответствии молочной продукции. Кроме этого, информацию о нарушителях передали в прокуратуру, МВД, ФСБ, ФНС, УФАС и Роспотребнадзор.
После принятых мер четыре организации по производству молочной продукции прекратили свою деятельность.