Грузовики заблокировали две дороги в вечерний час пик во Владивостоке

Авария произошла в районе дома № 4 по улице Выселковой. Как рассказывают в социальных сетях очевидцы, водитель грузовика Mitsubishi Fuso выезжал с второстепенной дороги, но покатился с косогора и совершил столкновение с леерным ограждением. Итог — полосы движения в сторону Снеговой Пади перекрыты полностью.
Ещё один инцидент с грузовиком произошёл днём: машина застряла под Воропаевским железнодорожным мостом. Судя по отметкам на карте 2ГИС, этот грузовик тоже ещё не вызволили, он мешает потоку транспорта, поворачивающего с улицы Воропаева на улицу Фадеева.