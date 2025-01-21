Грузовики заблокировали две дороги в вечерний час пик во Владивостоке

Ещё один инцидент с грузовиком произошёл днём: машина застряла под Воропаевским железнодорожным мостом. Судя по отметкам на карте 2ГИС, этот грузовик тоже ещё не вызволили, он мешает потоку транспорта, поворачивающего с улицы Воропаева на улицу Фадеева.