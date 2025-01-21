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Грузовики заблокировали две дороги в вечерний час пик во Владивостоке

Сегодня вечером курьёзное, но такое досадное ДТП заблокировало значимую дорогу в час пик, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Авария произошла в районе дома № 4 по улице Выселковой. Как рассказывают в социальных сетях очевидцы, водитель грузовика Mitsubishi Fuso выезжал с второстепенной дороги, но покатился с косогора и совершил столкновение с леерным ограждением. Итог — полосы движения в сторону Снеговой Пади перекрыты полностью.

Ещё один инцидент с грузовиком произошёл днём: машина застряла под Воропаевским железнодорожным мостом. Судя по отметкам на карте 2ГИС, этот грузовик тоже ещё не вызволили, он мешает потоку транспорта, поворачивающего с улицы Воропаева на улицу Фадеева.