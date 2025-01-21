В РФ создали инновационный прибор для контроля радиационной обстановки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) разработали инновационный прибор для инспекционного контроля радиационной обстановки, который исключает энергетическую погрешность. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте программы «Приоритет-2030».
«Прибор предназначен для инспекционного контроля радиационной обстановки на рабочих местах и территории ядерных объектов по нейтронной составляющей и гамма-компонентам излучения с измерением их энергетических спектров и определяемой по ним интегральной плотности потоков и мощности поглощенной и эквивалентной дозы с исключением энергетической погрешности», — говорится в сообщении.
В настоящее время используется радиометрическая аппаратура, включающая несколько блоков детектирования, которые поочередно подключаются к единому измерительному пульту. Но, в том числе в связи с высокой вариабельностью форм спектров нейтронной составляющей, широким энергетическим диапазоном (более 10 порядков) и ограниченной спектральной чувствительностью таких детекторов, возможны энергетические погрешности измерения мощности.
Отмечается, что ученые предложили новый подход к построению спектрометра-дозиметра нейтронного излучения, который состоит в нескольких параллельно работающих детекторов нейтронного излучения, имеющих различные зависимости чувствительности от энергии нейтронов. «Они (детекторы — прим. ТАСС) подбираются таким образом, чтобы совместно перекрывать весь энергетический диапазон измеряемых нейтронных потоков. Выходные сигналы этих детекторов обрабатываются с помощью нейронной сети, заранее обученной на обширной выборке нейтронных потоков с разнообразной формой энергетических спектров. Это обеспечивает вычислительное восстановление энергетического спектра измеряемого потока нейтронов», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, разработка не имеет аналогов в мире.
Отмечается, что в прототипе прибора блок детектирования содержит четыре нейтронных детектора и один детектор гамма-излучения. Ввиду малых габаритов и массы блока детектирования гамма-нейтронного спектрометра (объем спектрометра менее 0,3 куб. дм, масса — менее 0,25 кг) возможна его установка на наноспутнике с трансляцией измерительной информации по радиоканалу и ее обработкой наземной аппаратурой с целью восстановления спектров нейтронных и гамма-полей в ионосфере на высотах от 150 до 500 км, а также использование на БПЛА для локализации мест радиационных загрязнений на местности.