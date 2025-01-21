В РФ создали инновационный прибор для контроля радиационной обстановки

Отмечается, что в прототипе прибора блок детектирования содержит четыре нейтронных детектора и один детектор гамма-излучения. Ввиду малых габаритов и массы блока детектирования гамма-нейтронного спектрометра (объем спектрометра менее 0,3 куб. дм, масса — менее 0,25 кг) возможна его установка на наноспутнике с трансляцией измерительной информации по радиоканалу и ее обработкой наземной аппаратурой с целью восстановления спектров нейтронных и гамма-полей в ионосфере на высотах от 150 до 500 км, а также использование на БПЛА для локализации мест радиационных загрязнений на местности.