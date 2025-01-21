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Открытие нового здания театра Камала

В Казани прошла торжественная церемония открытия театра им. Г. Камала.

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В Казани торжественно открыли новое здание театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан. В здании прошло заседание итоговой коллегии Минкульта Татарстана. Строительство объекта началось зимой 2023 года. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

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