Открытие нового здания театра Камала

В Казани торжественно открыли новое здание театра им. Г. Камала на берегу озера Кабан. В здании прошло заседание итоговой коллегии Минкульта Татарстана. Строительство объекта началось зимой 2023 года. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».