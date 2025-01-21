Омские приставы депортировали нелегального мигранта из Узбекистана на родину

Судебные приставы депортировали 62-летнего нелегального мигранта. Гражданин Узбекистана работал разнорабочим на ферме без пантента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.
Нелегала на ферме ООО «Агроком» в Тюкалинском районе обнаружил судебный пристав. Тот пояснил, что не работал в хозяйстве, а только помогал знакомым. Это оказалось неправдой.
Как выяснилось в суде, на самом деле иностранец приехал в Россию 23 августа 2024 года, чтобы работать в хозяйстве разнорабочим — веять зерно. Мигрант должен был трудиться на предприятии до 20 ноября 2024 года. Для работы мужчина должен был оформить патент в течение 30 дней со дня прибытия, но не успел.
Суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана на 2000 рублей за работу без патента и выдворить его с территории РФ.
По решению суда мигранта поместили в центр временного содержания, а позднее при участии приставов сопроводили на борт самолета, который вылетел в Ташкент.
Ранее мы сообщали, что с 1 марта 2025 года в Омской области начнет действовать запрет на трудоустройство мигрантов в 20 сферах. Иностранцы больше не смогут работать в такси, в сферах образования и торговли алкоголем и табаком.