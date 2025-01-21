Омские приставы депортировали нелегального мигранта из Узбекистана на родину

Как выяснилось в суде, на самом деле иностранец приехал в Россию 23 августа 2024 года, чтобы работать в хозяйстве разнорабочим — веять зерно. Мигрант должен был трудиться на предприятии до 20 ноября 2024 года. Для работы мужчина должен был оформить патент в течение 30 дней со дня прибытия, но не успел.