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Омские приставы депортировали нелегального мигранта из Узбекистана на родину

Иностранец трудился на тюкалинской ферме без патента.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы депортировали 62-летнего нелегального мигранта. Гражданин Узбекистана работал разнорабочим на ферме без пантента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Омской области.

Нелегала на ферме ООО «Агроком» в Тюкалинском районе обнаружил судебный пристав. Тот пояснил, что не работал в хозяйстве, а только помогал знакомым. Это оказалось неправдой.

Как выяснилось в суде, на самом деле иностранец приехал в Россию 23 августа 2024 года, чтобы работать в хозяйстве разнорабочим — веять зерно. Мигрант должен был трудиться на предприятии до 20 ноября 2024 года. Для работы мужчина должен был оформить патент в течение 30 дней со дня прибытия, но не успел.

Суд постановил оштрафовать гражданина Узбекистана на 2000 рублей за работу без патента и выдворить его с территории РФ.

По решению суда мигранта поместили в центр временного содержания, а позднее при участии приставов сопроводили на борт самолета, который вылетел в Ташкент.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта 2025 года в Омской области начнет действовать запрет на трудоустройство мигрантов в 20 сферах. Иностранцы больше не смогут работать в такси, в сферах образования и торговли алкоголем и табаком.