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Жужелицы-невидимки Хабаровского края раскрывают свои тайны

Тайные хранители лесов Хабаровска выходят на свет: ученые изучили новых и редких жужелиц, укрепляя знание о природе региона.

Источник: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

В Хабаровском крае ученые из заповедника «Комсомольский» и Федерального научного центра биоразнообразия из Владивостока провели исследование, которое пролило свет на малоизвестных обитателей Хабаровского края — жужелиц, сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник».

Эти жуки, несмотря на их скромный размер, играют ключевую роль в экосистемах. Они уничтожают вредителей, предотвращая ущерб лесам и сельскохозяйственным угодьям.

В ходе экспедиции на побережье Охотского моря и в Анюйском национальном парке исследователи обнаружили 19 видов жужелиц, ранее неизвестных в регионе. Кроме того, ученые уточнили данные о распространении восьми видов. На момент публикации исследования в крае зарегистрировано 440 видов этих жуков.

«Изучение жужелиц — это не просто вклад в науку, это защита наших лесов. Эти насекомые — санитарные бригады природы. Чем больше мы о них знаем, тем лучше можем охранять экосистемы», — сообщила энтомолог Ольга Куберская.

Совместная работа Ольги Куберской и Юрия Сундукова опубликована в журнале «Дальневосточный энтомолог». Исследование подчеркивает, что фауна жужелиц Хабаровского края всё ещё хранит множество загадок.

флора и фауна