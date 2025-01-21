Жужелицы-невидимки Хабаровского края раскрывают свои тайны

В Хабаровском крае ученые из заповедника «Комсомольский» и Федерального научного центра биоразнообразия из Владивостока провели исследование, которое пролило свет на малоизвестных обитателей Хабаровского края — жужелиц, сообщает телеграм-канал «Комсомольский заповедник».
Эти жуки, несмотря на их скромный размер, играют ключевую роль в экосистемах. Они уничтожают вредителей, предотвращая ущерб лесам и сельскохозяйственным угодьям.
В ходе экспедиции на побережье Охотского моря и в Анюйском национальном парке исследователи обнаружили 19 видов жужелиц, ранее неизвестных в регионе. Кроме того, ученые уточнили данные о распространении восьми видов. На момент публикации исследования в крае зарегистрировано 440 видов этих жуков.
«Изучение жужелиц — это не просто вклад в науку, это защита наших лесов. Эти насекомые — санитарные бригады природы. Чем больше мы о них знаем, тем лучше можем охранять экосистемы», — сообщила энтомолог Ольга Куберская.
Совместная работа Ольги Куберской и Юрия Сундукова опубликована в журнале «Дальневосточный энтомолог». Исследование подчеркивает, что фауна жужелиц Хабаровского края всё ещё хранит множество загадок.