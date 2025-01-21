Смольный пришел за ларьками у Спаса на Крови

Павильоны, стоящие прямо посреди улицы на канале Грибоедова, оцепили и начали разбирать. Их грузят на автомобиль, а рядом дежурит полиция.
Как рассказывал телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», ларьки принадлежат бизнесмену Алексею Сергиенко. Как считают в Смольном, договор аренды был расторгнут еще в 2023 году из-за нарушений условий контракта. По документам там должен находиться культурно-выставочный центр «Вернисаж».
Предприниматель не согласен и готов идти в суд. «Договор у нас, мы считаем, что действующий, мы за него регулярно платим, у нас нет никаких задолженностей, и ежемесячно от нас принимают все платежи», — отметил в комментарии Сергиенко.