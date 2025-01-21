Погода в Челябинской области 22 января будет потенциально опасной

Ранее сообщалось, что формирующийся над Карским морем высотный циклон принесет с северными и северо-западными потоками на Южный Урал морозный воздух из Арктики. «Но постепенно высотные потоки сменят свое направление, и, по расчетным моделям, уже к концу рабочей недели и выходным на территорию области снова будет поступать более теплый воздух с Атлантики. При этом лишь местами пройдет небольшой снег», — комментировали ранее в Челябинском ЦГМС.