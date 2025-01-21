Погода в Челябинской области 22 января будет потенциально опасной

В регионе объявлен желтый код погодной опасности. «Основание: в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица в виде снежного наката, снежные заносы; местами порывы ветра 15−20 м/с, метели», — говорится в Прогностической карте предупреждение по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
Период предупреждения — до 20 часов среды.
Ночью 22 января будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой, местами — умеренный снег; днем всреду при переменной облачности лишь местами небольшой снег. Ночью и днем в отдельных районах образуются метели, на дорогах — снежные заносы, гололедица от наката. Ветер северо-западный 8−13 м/с, локально порывы 15−20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 19−24, при прояснении — до 28, завтра днем минус 15−20.
Ранее сообщалось, что формирующийся над Карским морем высотный циклон принесет с северными и северо-западными потоками на Южный Урал морозный воздух из Арктики. «Но постепенно высотные потоки сменят свое направление, и, по расчетным моделям, уже к концу рабочей недели и выходным на территорию области снова будет поступать более теплый воздух с Атлантики. При этом лишь местами пройдет небольшой снег», — комментировали ранее в Челябинском ЦГМС.