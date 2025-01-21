«Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере». Лукашенко намерен лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января, во вторник, во время посещения Минского автомобильного завода заявил о намерении лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ, пишет БелТА.
Глава государства пообщался с командой «МАЗ-СПОРТавто», база которой находится на территории завода.
— Я смотрю на ваш автомобиль. Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере, — подчеркнул президент Беларуси.
В ответ на это начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович ответил, что как только будут готовы, то сразу же проинформируют главу государства.
Ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации.
Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
Кстати, Минэнерго планирует газифицировать 40 населенных пунктов в Беларуси в 2025 году.
Кроме того, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.