Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере». Лукашенко намерен лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ

Лукашенко хочет лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января, во вторник, во время посещения Минского автомобильного завода заявил о намерении лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ, пишет БелТА.

Глава государства пообщался с командой «МАЗ-СПОРТавто», база которой находится на территории завода.

— Я смотрю на ваш автомобиль. Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере, — подчеркнул президент Беларуси.

В ответ на это начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович ответил, что как только будут готовы, то сразу же проинформируют главу государства.

Ранее президенту Беларуси Александру Лукашенко показали первый белорусский электромотоцикл с 80% уровнем локализации.

Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.

Кстати, Минэнерго планирует газифицировать 40 населенных пунктов в Беларуси в 2025 году.

Кроме того, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.