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В Новочеркасске назначили нового директора департамента ЖКХ и благоустройства

Даниил Седых возглавил департамент ЖКХ и благоустройства Новочеркасска.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске на пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства назначили Даниила Седых. Информацию об этом опубликовали местные власти.

Чиновник возглавил департамент ЖКХ 20 января 2025 года. До этого он занимал руководящие должности в местной администрации, а также был руководителем департамента строительства и городского развития.

Еще раньше специалист был начальником ПТО, заместителем генерального директора по строительству в компании из Московской области, а также работал инженером на предприятиях Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономномго округа.

Даниил Седых окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальности «Строительство».