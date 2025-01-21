В Новочеркасске назначили нового директора департамента ЖКХ и благоустройства

В Новочеркасске на пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства назначили Даниила Седых. Информацию об этом опубликовали местные власти.
Чиновник возглавил департамент ЖКХ 20 января 2025 года. До этого он занимал руководящие должности в местной администрации, а также был руководителем департамента строительства и городского развития.
Еще раньше специалист был начальником ПТО, заместителем генерального директора по строительству в компании из Московской области, а также работал инженером на предприятиях Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономномго округа.
Даниил Седых окончил Южно-Российский государственный политехнический университет по специальности «Строительство».