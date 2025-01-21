В Челябинской области растёт заболеваемость ОРВИ среди школьников

Рост заболеваемости фиксируется среди всех возрастных групп. Наибольшие темпы наметились среди детей в возрасте от семи до четырнадцати лет (учащихся начальной и средней школы) — 73,4%. Как отмечают специалисты, число заболевших растёт день ото дня, но куда медленнее, чем в прошлые годы — в среднем на 27,6%.
В воздухе сейчас циркулирует множество возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса. Лучший способ защититься от них — следовать простым правилам и профилактическим рекомендациям:
- Мыть руки после посещения улицы и пользования общими вещами;
- Регулярно проводить в закрытых помещениях влажную уборку, проветривать их, поддерживать внутри оптимальный температурный режим;
- Носить маску в местах скопления людей;
- При появлении признаков болезни оперативно обращаться за медицинской помощью.