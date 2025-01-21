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В Челябинской области растёт заболеваемость ОРВИ среди школьников

В Челябинской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Скорость распространения болезней, в том числе гриппа, выросла на 37,8%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости фиксируется среди всех возрастных групп. Наибольшие темпы наметились среди детей в возрасте от семи до четырнадцати лет (учащихся начальной и средней школы) — 73,4%. Как отмечают специалисты, число заболевших растёт день ото дня, но куда медленнее, чем в прошлые годы — в среднем на 27,6%.

В воздухе сейчас циркулирует множество возбудителей болезней, в том числе гриппа и коронавируса. Лучший способ защититься от них — следовать простым правилам и профилактическим рекомендациям:

  • Мыть руки после посещения улицы и пользования общими вещами;
  • Регулярно проводить в закрытых помещениях влажную уборку, проветривать их, поддерживать внутри оптимальный температурный режим;
  • Носить маску в местах скопления людей;
  • При появлении признаков болезни оперативно обращаться за медицинской помощью.

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