В Челябинской области растёт заболеваемость ОРВИ среди школьников

Рост заболеваемости фиксируется среди всех возрастных групп. Наибольшие темпы наметились среди детей в возрасте от семи до четырнадцати лет (учащихся начальной и средней школы) — 73,4%. Как отмечают специалисты, число заболевших растёт день ото дня, но куда медленнее, чем в прошлые годы — в среднем на 27,6%.