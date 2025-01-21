Эксперт Кольга назвал авантюрой планы Трампа освоить Марс

«Сейчас отправлять на Марс людей, в моем понимании, это авантюра. Не настолько все исследовано, чтобы так рисковать человеком. Тут есть три большие проблемы. Первая из них — это отсутствие успешно отработанного космического корабля для этих полетов. Например, у того же Starship не все полеты были удачные. У него нет электро-ядерного двигателя, который нужен для длительного перелета. Сегодня не существует такого корабля, который позволяет долететь до Марса, остаться на орбите, спустить какой-то аппарат на поверхность этой планеты, принять его опять на орбите Марса и стартовать к Земле. То есть туда улететь можно, а обратно уже нет. Это билет в один конец», — сообщил Кольга.