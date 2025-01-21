Эксперт Кольга назвал авантюрой планы Трампа освоить Марс

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Отправлять людей на Марс авантюра, пока человечество не сможет создать мощный космических корабль, решить проблему с радиацией за пределами магнитного поля Земли и изучить физиологию человека, отправляемого на эту планету. Об этом ТАСС сообщил заведующий кафедрой летательных аппаратов Университета Решетнева, профессор Вадим Кольга.
Накануне президент США Дональд Трамп, выступая с инаугурационной речью в центральном зале Конгресса, заявил, что Соединенные Штаты будут стремиться к расширению своей территории и освоению Марса. Трамп пообещал установить флаг на Марсе.
«Сейчас отправлять на Марс людей, в моем понимании, это авантюра. Не настолько все исследовано, чтобы так рисковать человеком. Тут есть три большие проблемы. Первая из них — это отсутствие успешно отработанного космического корабля для этих полетов. Например, у того же Starship не все полеты были удачные. У него нет электро-ядерного двигателя, который нужен для длительного перелета. Сегодня не существует такого корабля, который позволяет долететь до Марса, остаться на орбите, спустить какой-то аппарат на поверхность этой планеты, принять его опять на орбите Марса и стартовать к Земле. То есть туда улететь можно, а обратно уже нет. Это билет в один конец», — сообщил Кольга.
Вторая проблема, по словам ученого, связана с радиацией за пределами магнитного поля Земли. «В чистом виде никто не решил эту проблему. То, что она будет, это уже точно. Дорога до Марса занимает минимум девять месяцев, если все хорошо, без поломок. Полгода космонавтам надо находиться там и девять месяцев лететь обратно. Получается, два года придется находиться в радиационном поле. Мы не знаем как человек себя поведет. Тут же возникает еще одна проблема — это физиология. Человек не может быть долго и непрерывно в невесомости. Предел около года. Там масса опасностей. Мы не знаем, насколько быстро будут вымываться определенные элементы из организма», — пояснил Кольга.
Ученый отметил, что сам полет на Марс дал бы науки многое. «Полет на Марс даст нам много дополнительных сведений для получения новых технологий в сфере ракетостроения, открытий новых областей в ракетно-космической технике», — пояснил Кольга.