Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Минске

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Проезд в общественном транспорте в белорусской столице в день выборов президента, 26 января, будет бесплатным, сообщили в пресс-службе Минсктранса.

Источник: Sputnik.by

При этом в ведомстве уточнили, что это сделано на основании решения, которое было принято Минским городским советом депутатов.

В воскресенье, как уточнили в Минсктрансе, «не будет взиматься плата за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте предприятия».

Вместе с тем, бесплатный проезд в основной день голосования будет организован также в столичной подземке.

«Минский метрополитен будет перевозить пассажиров 26 января на безвозмездной основе».

сообщили в пресс-службе метро.

При этом в метрополитене напомнили, что минская подземка работает с 5:30 до 00:40. Таким образом, проезд будет бесплатным с 00:00 26 января до 00:00 27 января с учетом перерыва в транспортном сообщении.

Ранее, 16 января, городские власти Гомеля сообщили, что в основной день голосования проезд в общественном транспорте в областном центре будет бесплатным.

«Такое решение принято на 8-й сессии Гомельского городского Совета депутатов 30.12.2024 г.».

сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов.

Также о бесплатном проезде в общественном транспорте 26 января сообщили власти Солигорска.

Местные власти аргументировали это тем, что таким образом помогают осуществить беспрепятственный доступ к избирательным участкам, чтобы горожане реализовали свое конституционное право.