Общественный транспорт будет бесплатным в день выборов в Минске

При этом в ведомстве уточнили, что это сделано на основании решения, которое было принято Минским городским советом депутатов.
В воскресенье, как уточнили в Минсктрансе, «не будет взиматься плата за проезд на автомобильном транспорте общего пользования регулярного городского и пригородного сообщений, городском электрическом транспорте предприятия».
Вместе с тем, бесплатный проезд в основной день голосования будет организован также в столичной подземке.
«Минский метрополитен будет перевозить пассажиров 26 января на безвозмездной основе».
При этом в метрополитене напомнили, что минская подземка работает с 5:30 до 00:40. Таким образом, проезд будет бесплатным с 00:00 26 января до 00:00 27 января с учетом перерыва в транспортном сообщении.
Ранее, 16 января, городские власти Гомеля сообщили, что в основной день голосования проезд в общественном транспорте в областном центре будет бесплатным.
«Такое решение принято на 8-й сессии Гомельского городского Совета депутатов
30.12.2024 г.».
Также о бесплатном проезде в общественном транспорте 26 января сообщили власти Солигорска.
Местные власти аргументировали это тем, что таким образом помогают осуществить беспрепятственный доступ к избирательным участкам, чтобы горожане реализовали свое конституционное право.