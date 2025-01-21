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В Омской области открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш

Ледовая дорога стала восьмой открытой из девяти запланированных.

Источник: Комсомольская правда

В Черлакском районе открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш. Она стала восьмой из девяти дорог через водоемы, которые планируют открыть в этом году в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Ледовая переправа была проверена на прочность перед открытием. На участке установлены дорожные и информации знаки, средства спасения и оборудован пункт обогрева. Максимальная грузоподъемность переправы Черлак — Нововаршавка составляет 3 тонны.

Ранее мы сообщали, что Омскую область накроют снегопады и метели перед резким похолоданием.