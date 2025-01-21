В Омской области открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш

В Черлакском районе открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш. Она стала восьмой из девяти дорог через водоемы, которые планируют открыть в этом году в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.