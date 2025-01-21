В Омской области открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш

В Черлакском районе открыли ледовую переправу Черлак — Нововаршавка через Иртыш. Она стала восьмой из девяти дорог через водоемы, которые планируют открыть в этом году в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Ледовая переправа была проверена на прочность перед открытием. На участке установлены дорожные и информации знаки, средства спасения и оборудован пункт обогрева. Максимальная грузоподъемность переправы Черлак — Нововаршавка составляет 3 тонны.
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