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Новосибирцы смогут жаловаться на транспорт по новому номеру

По этому телефону горожане смогут сообщать о проблемах и оставлять свои предложения по улучшению работы пассажирского транспорта.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Новосибирска смогут обращаться с жалобами, предложениями и за справочной информацией о работе общественного транспорта по новому номеру телефона. Единая дежурно-диспетчерская служба меняет свой контактный номер, сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципальное казённое учреждение «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ) с 1 февраля вводит в эксплуатацию новый многоканальный номер для информационно-справочного отдела.

Вместо прежнего номера 347−00−47 будет действовать номер 209−06−60. По этому телефону горожане смогут сообщать о проблемах, оставлять свои предложения по улучшению работы пассажирского транспорта, а также получать необходимую справочную информацию. «Горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

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