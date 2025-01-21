Новосибирцы смогут жаловаться на транспорт по новому номеру

Жители Новосибирска смогут обращаться с жалобами, предложениями и за справочной информацией о работе общественного транспорта по новому номеру телефона. Единая дежурно-диспетчерская служба меняет свой контактный номер, сообщает пресс-служба мэрии.
Муниципальное казённое учреждение «Центр управления городским автоэлектротранспортом» (ЦУГАЭТ) с 1 февраля вводит в эксплуатацию новый многоканальный номер для информационно-справочного отдела.
Вместо прежнего номера 347−00−47 будет действовать номер 209−06−60. По этому телефону горожане смогут сообщать о проблемах, оставлять свои предложения по улучшению работы пассажирского транспорта, а также получать необходимую справочную информацию. «Горячая линия» работает ежедневно с 8:00 до 20:00.