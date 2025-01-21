МЧС по Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Как информировал «Башинформ», ночью и днем 22 января температура воздуха понизится до −16,-21°, ночью при прояснениях до −26°. Самой морозной ожидается ночь 23 января с понижением температуры воздуха до −23,-28°, при прояснениях до −33°, днем −12,-17. В конце недели температура воздуха повысится до значений выше нормы на 1−2°.