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МЧС по Башкирии предупредило об ухудшении погоды

Об ухудшении погоды предупредили жителей Башкирии в региональном МЧС. По данным ведомства, 22 января по региону ожидаются метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра 15−20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: -10° 2 м/с 57% 773 мм рт. ст. -3°
Источник: Башинформ

Как информировал «Башинформ», ночью и днем 22 января температура воздуха понизится до −16,-21°, ночью при прояснениях до −26°. Самой морозной ожидается ночь 23 января с понижением температуры воздуха до −23,-28°, при прояснениях до −33°, днем −12,-17. В конце недели температура воздуха повысится до значений выше нормы на 1−2°.

МЧС