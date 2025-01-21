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Лукашенко потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси

Лукашенко сказал развивать производство автомобильных электродвигателей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в момент посещения нового автобусного производства Минского автомобильного завода потребовал развивать производство автомобильных электродвигателей в Беларуси, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко особое внимание акцентировал на качестве продукции, а также на необходимости постоянного совершенствования. По его словам, следует ориентироваться на производства электротранспорта. Глава государства уточнил, что еще одной темой для инвестпрограммы является производство электродвигателей.

— Надо в этом плане углубляться, это сегодня нужно, — заявил президент Беларуси.

Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ: «Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере».

Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.

Кстати, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.