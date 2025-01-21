Лукашенко потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси

Александр Лукашенко особое внимание акцентировал на качестве продукции, а также на необходимости постоянного совершенствования. По его словам, следует ориентироваться на производства электротранспорта. Глава государства уточнил, что еще одной темой для инвестпрограммы является производство электродвигателей.