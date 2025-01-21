Лукашенко потребовал развивать производство электродвигателей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в момент посещения нового автобусного производства Минского автомобильного завода потребовал развивать производство автомобильных электродвигателей в Беларуси, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко особое внимание акцентировал на качестве продукции, а также на необходимости постоянного совершенствования. По его словам, следует ориентироваться на производства электротранспорта. Глава государства уточнил, что еще одной темой для инвестпрограммы является производство электродвигателей.
— Надо в этом плане углубляться, это сегодня нужно, — заявил президент Беларуси.
Ранее мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен лично провести тест-драйв спортивного автомобиля МАЗ: «Интересно было бы проехать где-нибудь в карьере».
Тем временем досрочное голосование стартует на выборах президента Беларуси 21 января.
Кстати, белорусы невооруженным глазом смогут увидеть парад из шести планет 21 января.