Премьер Головченко сказал о проведении парада в Минске 9 Мая 2025 года

Премьер-министр Роман Головченко во время заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сказал о проведении парада в Минске 9 Мая 2025 года, пишет Sputnik.by.
Глава правительства обратил внимание на то, что 9 Мая президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача наряду с торжественным собранием, концертом и парадом, провести еще одно мероприятие в Минском международном выставочном центре.
Головченко пояснил, что речь идет про масштабную выставку, которая будет посвящена не только 80-летию Победы, но также и достижениям современной белорусской оборонной промышленности «чтобы показать нашу преемственность в этом вопросе».
Тем временем президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин отметят 80-летие Победы на Красной площади 9 мая 2025.
Ранее мы писали, что книга о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Наш президент» вышла в Беларуси.
Тем временем жители Минска на железнодорожном вокзале спели хором ставшую хитом песню об Александре Лукашенко: «Батька у нас крутой!».