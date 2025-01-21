В Казани на улице Садовой на две недели будет ограничено движение транспорта

В столичном исполкоме уточнили, что проезжая часть будет перекрыта в районе домов № 14 и № 15. Ограничения будут длиться с 1 по 14 февраля.
Кроме того, в связи с реконструкцией участка третьего северного коллектора, ограничения на движение введут на Чистопольской и Меридианной улицах. 23 января полностью закроют местные проезды в районе домов № 26 и № 28 по Чистопольской, а возле дома № 30 частично перекроют тротуар. Ограничения снимут 18 февраля.
С 23:00 8 февраля до 06:00 9 февраля введут запрет на проезд транспорта между домами № 26 и № 28 по Меридианной.