Мороз до 28 градусов прогнозируется в Челябинской области в ночь на 22 января

По словам синоптиков, на Южный Урал в тылу северного циклона распространяется холодная арктическая воздушная масса, что вызовет значительное понижением температуры воздуха. Она будет ниже климатической нормы на 2−4 градуса.
«Ситуация усугубится снегопадами, усилением ветра и метелями, вследствие чего низкая температура будет более ощутима», — говорят специалисты регионального ЦГМС.
Из детализированного прогноза следует, что в ночь на среду облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами — умеренный снег.
Днем 22 января при переменной облачности небольшой снег лишь местами. В отдельных районах образуются метели, на дорогах — снежные заносы, гололедица от наката. Ветер северо-западный 8−13 м/с, локально порывы 15−20 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 19−24, при прояснении — до 28, днем минус 15−20 градусов.
Непосредственно в Челябинске 22 января ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, днем переменная облачность, небольшой снег, метель. Ветер северо-западный 8−13 м/с, завтра днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 22−24, днем — 15−17.