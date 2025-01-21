Создана методика наблюдений за реакцией мозга на пищу с разным вкусом

Новый подход для изучения влияния вкуса пищи на активность мозга человека был разработан группой российских исследователей под руководством директора Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анны Шестаковой. Как отмечают ученые, он представляет собой более простую и удобную в использовании альтернативу для уже существующих подходов на базе систем функциональной магнитной-резонансной томографии, применяемых для наблюдений за реакцией мозга на различные внешние стимулы.