Создана методика наблюдений за реакцией мозга на пищу с разным вкусом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские ученые разработали подход, позволяющий применять метод ближней инфракрасной спектроскопии для наблюдений за тем, как мозг индивида реагирует на вкус той или иной пищи. Сведения об активации разных областей нервной системы помогут прогнозировать рыночный успех продуктов и изучать пищевые расстройства, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Группа ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ изучила, как вкус еды влияет на активность мозга, мимические мышцы и эмоции людей. С помощью ближней инфракрасной спектроскопии они показали, что приятная пища активирует области мозга, связанные с положительными эмоциями, а нейтральная — зоны, отвечающие за негативные эмоции и избегание», — говорится в сообщении.
Новый подход для изучения влияния вкуса пищи на активность мозга человека был разработан группой российских исследователей под руководством директора Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анны Шестаковой. Как отмечают ученые, он представляет собой более простую и удобную в использовании альтернативу для уже существующих подходов на базе систем функциональной магнитной-резонансной томографии, применяемых для наблюдений за реакцией мозга на различные внешние стимулы.
Российские ученые предположили, что для этих целей можно использовать методику ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS). Она позволяет отслеживать то, как меняется уровень потребления питательных веществ в разных регионах нервной системы, наблюдая за тем, как инфракрасное излучение взаимодействует с гемоглобином в красных кровяных клетках. Подобные замеры проводить проще, чем использовать систему функциональной магнитно-резонансной томографии, что значительно расширяет возможности экспериментаторов.
Для реализации этой идеи Шестакова и ее коллеги создали подход, позволяющий фокусировать систему fNIRS на так называемой «зоне островка». Эта область мозга, расположенная глубоко в височной доле, отвечает за восприятие вкуса. Обычно для ее изучения требуется система МРТ, однако модификация fNIRS позволила изучить работу мозга с использованием менее сложного оборудования.
Как отметила научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Юлия Еременко, работу нового подхода ученые проверили на 36 добровольцах, которым исследователи предложили съесть фруктовое или овощное пюре. Последующие наблюдения за работой их мозга позволили ученым выявить области в «зоне островка» в левом полушарии мозга и в правой предцентральной извилине, связанные с приятными и неприятными эмоциями. Данное открытие существенно дополнило представления ученых о реакции мозга на вкус пищи, подытожили исследователи.