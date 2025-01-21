В Омске дважды за год зазвучат сирены

Традиционные проверки систем оповещения в 2025 году пройдут в Омске как минимум два раза. Как стало известно порталу Om1 Омск, в плане основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработанном мэрией, указаны две даты таких проверок — 5 марта и 1 октября.
Проверка будет состоять из «включения оконечных средств оповещения (сирен — прим. ред.) и доведения до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ».