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В Омске дважды за год зазвучат сирены

Проверки готовности систем оповещения пройдут весной и осенью.

Источник: Om1 Омск

Традиционные проверки систем оповещения в 2025 году пройдут в Омске как минимум два раза. Как стало известно порталу Om1 Омск, в плане основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, разработанном мэрией, указаны две даты таких проверок — 5 марта и 1 октября.

Проверка будет состоять из «включения оконечных средств оповещения (сирен — прим. ред.) и доведения до населения сигнала оповещения и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения, в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ».

Подобные проверки, напомним, проходят в городе каждый год и могут затрагивать как весь город, так и отдельные районы. В ноябре, например, запускали системы оповещения в части Советского округа. А о том, что нужно сделать, услышав такую сирену, мы писали здесь.

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