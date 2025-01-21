Жительница Пермского края отсудила компенсацию за перелом руки в аквапарке

Речь идёт об инциденте, который случился весной 2023 года. Жительница Березников отдыхала в тюменском аквапарке «Лето-Лето» и решила отправиться в термальный комплекс. В один момент она решила нарушить правила курорта и вышла в мокрую зону босиком, сойдя с резиновой дорожки. Когда жительница Прикамья поскользнулась и упала, она получила закрытый перелом руки.