Жительница Пермского края отсудила компенсацию за перелом руки в аквапарке

Жительница Пермского края отсудила компенсацию за перелом руки, который произошёл у неё в аквапарке в Тюмени, сообщает Пермский краевой суд.
Речь идёт об инциденте, который случился весной 2023 года. Жительница Березников отдыхала в тюменском аквапарке «Лето-Лето» и решила отправиться в термальный комплекс. В один момент она решила нарушить правила курорта и вышла в мокрую зону босиком, сойдя с резиновой дорожки. Когда жительница Прикамья поскользнулась и упала, она получила закрытый перелом руки.
«В результате полученной травмы она испытала не только болевые ощущения, но и эмоциональный стресс из-за невозможности вести привычный образ жизни», — рассказывает краевой суд.
Женщина прошла длительное лечение, однако так и не смогла полностью восстановить подвижность руки. Во время рассмотрения иска к аквапарку в суде инстанция учла нарушение со стороны жительницы Березников и пришла к выводу, что организация не предоставила пострадавшей безопасную услугу.
Суд постановил взыскать с аквапарка в Тюмени 200 тысяч рублей в качестве компенсации.