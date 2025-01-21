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На время китайского Нового года российско-китайские погранпереходы закроются в Приморье

В период празднования автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе не будут работать.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье на время празднования китайского Нового года российско-китайские погранпереходы будут закрыты. Об этом рассказали в агентстве международного сотрудничества.

Уточняется, что в период празднования автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе не будут работать.

С 28 января по 1 февраля закроют пункты: Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин.

С 29 по 31 января: Краскино — Хуньчунь, Турий Рог — Мишань.

Добавим, что из-за праздника Генеральное консульство Китая во Владивостоке будет закрыто для посетителей с 28 января по 4 февраля.

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