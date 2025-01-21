В Воронеже в четыре раза выросло количество классов, закрытых на карантин

В воронежских школах резко выросло число классов, закрытых на карантин. Неделю назад был всего один, теперь же их стало четыре в четырех школах. Об этом сообщили в мэрии Воронежа. Закрытых на карантин детсадов по-прежнему нет.
Следует учесть, что решение о карантине принимают, когда на уроки из-за заболеваний не являются 20 и более процентов учеников.
Напомним, с 13 по 19 января гриппом и ОРВИ заболели 9216 жителей Воронежской области. Среди них — 3179 детей младше 14 лет (почти 34,5% от общего числа заразившихся).