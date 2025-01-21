Отделение МФЦ в Московском районе переехало на новый адрес

Отделение МФЦ в Московском районе Нижнего Новгорода переехало с улицы Березовской на улицу Красных зорь, 19. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, в новом помещении 25 окон приема и выдачи документов, просторный зал ожидания с детским уголком, зал для хранения и выдачи готовых паспортов, сектор информирования, навигация для маломобильных посетителей, работает система усиления слуха.
В МФЦ можно оформить 237 услуг, в том числе 43 муниципальных. Также в отделении есть сектор пользовательского сопровождения: здесь где специалисты центра могут нижегородам подать заявления через портал «Госуслуги», в случае если МФЦ не может оказать такую услугу.
При необходимости посетители смогут распечатать документы, полученные от того или иного ведомства через портал «Госуслуги», и заверить его у специалистов.
По словам директора учреждения «Уполномоченный МФЦ» Светланы Мусарской, за 2024 год специалисты отделения Московского района оказали нижегородцам больше 89 тысяч услуг. Самыми востребованными оказались кадастровый учет недвижимого имущества, регистрация прав на него и сделок с ним, а также осуществление миграционного учета и регистрация информации о ребенке на «Госуслугах».
Новое отделение будет работать в будни с 8.00 до 20.00, по субботам — с 8.00 до 13.30. Каждый последний четверг месяца — с 9.00 до 20.00.