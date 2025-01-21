Отделение МФЦ в Московском районе переехало на новый адрес

В МФЦ можно оформить 237 услуг, в том числе 43 муниципальных. Также в отделении есть сектор пользовательского сопровождения: здесь где специалисты центра могут нижегородам подать заявления через портал «Госуслуги», в случае если МФЦ не может оказать такую услугу.