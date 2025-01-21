Как составить брачный договор в 2025 году и какие права супругов он может защитить

В России растет популярность брачных договоров. По данным Федеральной нотариальной палаты, только в первом полугодии 2024 года россияне заключили более 50 тыс. таких соглашений. Это показатель выше, чем в предыдущие годы. Преимуществ у брачного договора много: он помогает распределить имущество супругов и заранее упорядочить финансовые вопросы. Что должно быть прописано в брачном договоре, как его составить и какие нюансы зафиксировать — в материале «Газеты.Ru».