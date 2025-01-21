В омском Минздраве назвали отличительный симптом гриппа

Важно помнить, что вирусная инфекция обычно длится три дня, и если на четвёртый день улучшения не наступает, это может свидетельствовать о развитии осложнений. Такие осложнения могут быть как общего характера (вызваны интоксикацией), так и локальными, затрагивающими почки, мозг или другие органы.