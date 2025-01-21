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В омском Минздраве назвали отличительный симптом гриппа

Часто при этой болезни пациенты жалуются на сильную ломоту в теле и в глазных яблоках.

Источник: Om1 Омск

В Омской области уже начали фиксировать случаи заражения вирусами гриппа, и штаммы, выявленные в этом сезоне, учтены в вакцине. К счастью, пока не зарегистрированы случаи «свиного гриппа» (вирус А (H1N1)09), но врачи активно готовятся к его возможному появлению, так как вирус уже циркулирует по России.

Если вы заметили следующие симптомы, необходимо остаться дома и немедленно вызвать врача: повышение температуры выше 38°, ломота в костях, суставах, глазных яблоках, сильная головная боль, заложенность носа, насморк и возможный кашель.

«Свиной грипп» вызывает у медиков беспокойство, прежде всего, из-за возможных осложнений, таких как пневмония, воспаление мозговых оболочек, почек и другое.

Важно помнить, что вирусная инфекция обычно длится три дня, и если на четвёртый день улучшения не наступает, это может свидетельствовать о развитии осложнений. Такие осложнения могут быть как общего характера (вызваны интоксикацией), так и локальными, затрагивающими почки, мозг или другие органы.

В связи с тем, что в этом году грипп пришёл на территорию Омской области позже обычного, есть вероятность, что заболеваемость гриппом будет продолжаться до апреля.