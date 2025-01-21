Каток в парке «Черное озеро» в Казани возобновил работу

Сегодня каток и пункт проката работают с 12:00 до 22:00 с техническим перерывом с 17:00 до 18:30.
В воскресенье, 19 января, из-за теплой погоды каток был открыт с 10:00 до 14:30. Ранее его также закрывали по той же причине с 2 по 5 и 8 января.
Каток в парке Черное озеро снова открыт для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.
Сегодня каток и пункт проката работают с 12:00 до 22:00 с техническим перерывом с 17:00 до 18:30.
В воскресенье, 19 января, из-за теплой погоды каток был открыт с 10:00 до 14:30. Ранее его также закрывали по той же причине с 2 по 5 и 8 января.