Возле снесенного Дома Советов хотят организовать овощную ярмарку

— Ярмарочное направление очень важно, действительно влияет на доступность продукции сельского хозяйства. Говорим о расширении практики. Рассматриваем сейчас возможность нескольких локаций в Калининграде. Себя зарекомендовала площадка у ТЦ «Акорус», есть предложения по ее расширению и модернизации. Ну и была такая практика, когда в районе Дома Советов была ярмарка. Мы бы не хотели видеть какие-то развалы с автомобилей. Это должно быть организовано красиво. Предложение такое мы подготовили, — сказал министр.