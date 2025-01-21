Возле снесенного Дома Советов хотят организовать овощную ярмарку

В этом году на Центральной площади возле снесенного Дома Советов хотят организовать ярмарку с сельскохозяйственной продукцией. Об этом во время оперативного совещания в правительстве сказал министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.
— Ярмарочное направление очень важно, действительно влияет на доступность продукции сельского хозяйства. Говорим о расширении практики. Рассматриваем сейчас возможность нескольких локаций в Калининграде. Себя зарекомендовала площадка у ТЦ «Акорус», есть предложения по ее расширению и модернизации. Ну и была такая практика, когда в районе Дома Советов была ярмарка. Мы бы не хотели видеть какие-то развалы с автомобилей. Это должно быть организовано красиво. Предложение такое мы подготовили, — сказал министр.
По его словам, в ближайшее время этот проект обсудят детально и будут запускать уже в этом году.
В 2024 году в Калининграде и области всего провели около 5 тысяч ярмарок.