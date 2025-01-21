В Самарской области эпидпорог среди жителей от 15 лет и старше превышен на 60,4%

По сравнению с предыдущей неделей в Самарской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 15,1%. Также стали больше болеть жители региона в возрасте до двух (на 7,4%), трех-шести лет (на 21,9%), семи-14 лет (на 45,1%) и 15 лет и старше (на 11%).