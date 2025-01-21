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В Самарской области эпидпорог среди жителей от 15 лет и старше превышен на 60,4%

На минувшей неделе в Самарской области зарегистрировано более 11,3 тыс. зараженных ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения в регионе составил 36,2.

Источник: Коммерсантъ

Это выше эпидпорога по области на 0,2%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 60,4%», — говорится в сообщении.

По сравнению с предыдущей неделей в Самарской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 15,1%. Также стали больше болеть жители региона в возрасте до двух (на 7,4%), трех-шести лет (на 21,9%), семи-14 лет (на 45,1%) и 15 лет и старше (на 11%).

В настоящее время в Самарской области циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, грипп А (H1N1) и В. На сегодняшний день от гриппа в регионе привито свыше 1,98 млн человек (63,2% от числа общего населения).

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