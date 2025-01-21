Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию

«С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно — соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход, как прогрев автомобиля не более 5 минут. Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину и начать движение. Это применимо к любому северному региону. Поэтому, с точки зрения экономии топлива, многие люди в этом вопросе стали более организованными».