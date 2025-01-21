Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию

Ерлан Нысанбаев заявил, что поддерживает данную норму.
«С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно — соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход, как прогрев автомобиля не более 5 минут. Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину и начать движение. Это применимо к любому северному региону. Поэтому, с точки зрения экономии топлива, многие люди в этом вопросе стали более организованными».
Свои слова он готов доказать действиями.
«Я сегодня обязательно поставлю машину на ночь на улицу — утром посмотрю. О результатах своего эксперимента я вам расскажу».
9 января 2025 года в МВД подчеркнули, что штраф за прогрев авто более 5 минут — это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.