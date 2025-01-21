Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт в 2025 году проведут в девяти воронежских школах

В девяти школах Воронежской области в 2025 году должны провести капитальный ремонт. Об этом сегодня, 21 января, рассказала глава регионального министерства образования Наталья Салогубова. Работы будут выполнены в рамках федеральной программы по комплексной модернизации.

В планах обновить следующие учебные заведения:

  • Школа № 57,
  • Школа № 90
  • УВК им. Киселева,
  • Краснознаменская школа (Лискинский район),
  • Нижнедевицкая гимназия,
  • Орловская школа (Новоусманский район),
  • Елень-Коленовская школа (Новохоперский район),
  • Лосевская школа № 1 (Павловский район),
  • Школа в селе Костенки (Хохольский район).

В общей сложности на ремонтные работы будет направлено больше 700 млн рублей, причем большую часть этой суммы — 604,5 млн рублей — составят средства федерального бюджета.

Около 80,9 млн рублей от финансирования планируется потратить на приобретение современного оборудования.

«В текущем году в программу модернизации и капитального ремонта вошли также один техникум и два детских сада. На ремонт общежития техникума из бюджетов различных уровней запланировано потратить порядка 46 млн рублей. На капитальный ремонт и оснащение детских садов еще 128,4 млн рублей», — отметила министр.

образование