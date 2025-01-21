Капремонт в 2025 году проведут в девяти воронежских школах

«В текущем году в программу модернизации и капитального ремонта вошли также один техникум и два детских сада. На ремонт общежития техникума из бюджетов различных уровней запланировано потратить порядка 46 млн рублей. На капитальный ремонт и оснащение детских садов еще 128,4 млн рублей», — отметила министр.