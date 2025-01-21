Капремонт в 2025 году проведут в девяти воронежских школах

В планах обновить следующие учебные заведения:
- Школа № 57,
- Школа № 90
- УВК им. Киселева,
- Краснознаменская школа (Лискинский район),
- Нижнедевицкая гимназия,
- Орловская школа (Новоусманский район),
- Елень-Коленовская школа (Новохоперский район),
- Лосевская школа № 1 (Павловский район),
- Школа в селе Костенки (Хохольский район).
В общей сложности на ремонтные работы будет направлено больше 700 млн рублей, причем большую часть этой суммы — 604,5 млн рублей — составят средства федерального бюджета.
Около 80,9 млн рублей от финансирования планируется потратить на приобретение современного оборудования.
«В текущем году в программу модернизации и капитального ремонта вошли также один техникум и два детских сада. На ремонт общежития техникума из бюджетов различных уровней запланировано потратить порядка 46 млн рублей. На капитальный ремонт и оснащение детских садов еще 128,4 млн рублей», — отметила министр.