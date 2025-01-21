Около 700 опасных колодцев выявили в Самаре во время проверки

Около 700 опасных колодцев расположены в Самаре. К таким выводам пришла городская инспекция по благоустройству, которая проверяла улицы и тротуары. Все эти колодцы требуют ремонта и благоустройства прилегающей территории.
— Все адреса направлены в работу ресурсоснабжающим компаниям, — прокомментировала пресс-служба мэрии.
Ранее в Самаре устранили просадку колодцев на пешеходном участке улицы Ленинградской. Мэр города Иван Носков сказал, что в 2025 году восстанавливать люки и покрытия возле колодцев будут по всему городу.