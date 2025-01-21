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Около 700 опасных колодцев выявили в Самаре во время проверки

В 2025 году в Самаре будут восстанавливать поврежденные люки и покрытия рядом с колодцами.

Источник: администрация Самары

Около 700 опасных колодцев расположены в Самаре. К таким выводам пришла городская инспекция по благоустройству, которая проверяла улицы и тротуары. Все эти колодцы требуют ремонта и благоустройства прилегающей территории.

— Все адреса направлены в работу ресурсоснабжающим компаниям, — прокомментировала пресс-служба мэрии.

Ранее в Самаре устранили просадку колодцев на пешеходном участке улицы Ленинградской. Мэр города Иван Носков сказал, что в 2025 году восстанавливать люки и покрытия возле колодцев будут по всему городу.

ЖКХ