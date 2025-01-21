Усовершенствованы платформы для энергоэффективных систем

Обнаруженные недавно в оксиде европия магнитные квазичастицы позволяют управлять свойствами материала с помощью малых магнитных полей и света. Арсенид галлия выступает естественным кандидатом для интеграции с EuO, однако ученым пока не удавалось объединить их напрямую в одной системе без использования буферных слоев других материалов. Российские ученые смогли реализовать этот подход благодаря модификации поверхности арсенида галлия оксидом европия и новой технологии синтеза структур.