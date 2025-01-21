В Архангельске представили артефакты экспедиций первопроходцев с Земли Франца-Иосифа

Байдарки были сделаны специально для экспедиции: в них сочетаются черты традиционных эскимосских каяков с современными для того времени технологиями. Двухместная лодка длиной 12 футов, шириной 4 фута, это примерно 3,6 м на 1,2 м, она хорошо помещалась на нарты. В отличие от эскимосских каяков, которые шили из кожи, байдарка сделана из брезента — в данном случае это очень плотный хлопок с пропиткой. «Форма каяка, места для багажа — все традиционное эскимосское. Каркас добротный деревянный, применены принципы строительства шлюпки, весла тоже деревянные. Микс технологий традиционных северных народов и европейской цивилизации — получилась вот такая байдарка, — показал Ермолов. — Если вы с собой берете байдарку кожаную, то вам надо взять эскимоса, который сможет ее зашить. А брезент зашьет любой матрос, который имеет дело с парусами».