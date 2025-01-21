Директором Воронежской областной детской библиотеки стала Ольга Баксакова

Ольга Васильевна окончила Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина по специальности «Библиотекарь — библиограф». В данной сфере она трудится уже более 30 лет. Женщина прошла путь от библиотекаря до заместителя директора крупнейшей детской библиотеки региона.