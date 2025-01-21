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Директором Воронежской областной детской библиотеки стала Ольга Баксакова

В данной сфере она трудится уже более 30 лет.

Источник: Министерство культуры Воронежской области

Новым директором Воронежской областной детской библиотеки назначили Ольгу Васильевну Баксакову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры во вторник, 21 января.

Ольга Васильевна окончила Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина по специальности «Библиотекарь — библиограф». В данной сфере она трудится уже более 30 лет. Женщина прошла путь от библиотекаря до заместителя директора крупнейшей детской библиотеки региона.

«Министр культуры Воронежской области Мария Мазур поздравляет Ольгу Васильевну с назначением и желает плодотворного труда на благо подрастающего поколения региона», — написали в ведомстве.

Напомним, что долгое время Воронежскую областную детскую библиотеку возглавляла Алла Аристова. Она покинула свою должность по собственному желанию еще в конце апреля 2024 года.