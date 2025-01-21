Мастер спорта из Иркутска завоевал золото на соревнованиях по пулевой стрельбе

Заслуженный мастер спорта России из Иркутска завоевал золотую и бронзовую медали на первом этапе открытого Кубка Республики Беларусь по пулевой стрельбе. Турнир проходил с 14 по 18 января 2025 в Минске, посвящен памяти Заслуженного тренера СССР и БССР А. В. Юрчика.
Как стало известно КП-Иркутск, Артем Черноусов победил в олимпийском упражнении, смысл которого заключается в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Его результат в квалификации — 591 очко, а в финале — 244. В этом же упражнении ему удалось завоевать бронзу, результат в квалификации — 589 очков, в финале — 223.
Теперь призера ждет чемпионат России в стрельбе из пневматического ружья, который пройдет с 28 января по 6 февраля в Ижевске.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Иркутской области подожгла детский велосипед из-за ссоры с подругой.