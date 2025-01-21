Мастер спорта из Иркутска завоевал золото на соревнованиях по пулевой стрельбе

Как стало известно КП-Иркутск, Артем Черноусов победил в олимпийском упражнении, смысл которого заключается в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Его результат в квалификации — 591 очко, а в финале — 244. В этом же упражнении ему удалось завоевать бронзу, результат в квалификации — 589 очков, в финале — 223.